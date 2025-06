Aperture straordinarie di Castelli Musei e Parchi archeologici tornano le Giornate dell’Archeologia

Vivi un viaggio nel tempo tra castelli, musei e parchi archeologici: da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025 tornano le Giornate dell’Archeologia. Un’occasione unica per scoprire tesori nascosti e storie affascinanti del nostro patrimonio culturale, coinvolgendo grandi e piccini in un dialogo tra passato e presente. Preparati a immergerti in un’esperienza indimenticabile che, grazie a aperture straordinarie e iniziative speciali, renderà questa tre giorni davvero memorabile.

