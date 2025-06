Aoui cura due bimbi di 1 e 5 anni provenienti dalla Striscia di Gaza

In un gesto di solidarietà che supera i confini, il Veneto si prepara ad accogliere quattro bambini provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui due piccolissimi di 1 e 5 anni. Il presidente Zaia ha confermato l’arrivo di questi piccoli pazienti, vittime di un conflitto che ha lasciato segni profondi. Un atto di speranza e umanità che dimostra come, anche in tempi difficili, la cura e la solidarietà possano unire le persone.

Bambini provenienti Striscia di Gaza curati in ospedali del Veneto. L'indiscrezione dei giorni scorsi è stata confermata dal presidente della Regione Luca Zaia, che ha annunciato l'arrivo per oggi, 11 giugno, di quattro bimbi, di età compresa tra 1 e 8 anni, «feriti e bisognosi di cure mediche. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Aoui cura due bimbi, di 1 e 5 anni, provenienti dalla Striscia di Gaza

In questa notizia si parla di: bimbi - anni - provenienti - striscia

Una famiglia con due bimbi di 5 e 6 anni rischia lo sfratto a Milano, non sono gli unici: cosa sta succedendo in via Padova - In via Padova, a Milano, una famiglia con due bambini di 5 e 6 anni si trova in una situazione drammatica: rischia lo sfratto nonostante gli affitti siano stati pagati regolarmente.

Ancora una volta l’Emilia-Romagna è pronta ad accogliere pazienti bisognosi di cure provenienti dalla Striscia di Gaza. Per la serata di domani è previsto l’arrivo in regione di una ragazzina di 11 anni, affetta da Febbre del Mediterraneo, che nella fase di prim Partecipa alla discussione

Come riportato dagli organi di informazione, domani, grazie a un volo dell’Aeronautica Militare italiana, arriveranno a Linate alcuni bambini provenienti dalla Striscia di Gaza per ricevere cure urgenti in Lombardia. Tra loro, accompagnato dalla Mamma, c’è an Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aoui cura due bimbi, di 1 e 5 anni, provenienti dalla Striscia di Gaza; Quattro bimbi da Gaza negli ospedali del Veneto: Verona pronta ad accoglierne due; Il Piemonte pronto ad accogliere i bambini oncologici di Gaza al Regina Margherita.

Zaia “In arrivo quattro bambini feriti da Gaza, saranno presi in carico dalla nostra rete sanitaria” - VENEZIA (ITALPRESS) – “Domani arriveranno in Veneto quattro bambini, tra uno e otto anni, provenienti dalla Striscia di Gaza, feriti e bisognosi di cure ...

Piccoli pazienti da Gaza : "Massima disponibilità a offrire tutte le cure e il supporto necessario" - Sarà ricoverata al Policlinico dove c’è un percorso diagnostico ad hoc.