Anziani non autosufficienti | Prestazione universale fino a 850 euro con Isee ridotto

A partire da oggi, le persone anziane non autosufficienti con almeno 80 anni e un ISEE sociosanitario fino a 6.000 euro potranno accedere alla Prestazione Universale, una somma fino a 850 euro al mese per sostenere le spese di assistenza. Questa misura, chiarita dall'Inps, rappresenta un importante supporto economico per chi ha un nucleo familiare piĂą contenuto. A...

Le persone anziane con almeno 80 anni non autosufficienti e titolari dell'indennitĂ di accompagnamento potranno chiedere la Prestazione universale, indennitĂ che può arrivare a 850 euro al mese per fare fronte al pagamento dell'assistenza avendo un Isee sociosanitario fino a 6mila euro anche se questo Isee è ristretto, ovvero fa riferimento a un nucleo familiare piĂą contenuto rispetto a quello ordinario. Lo chiarisce l' Inps con un messaggio. "A seguito delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica - sottolinea l'Inps - che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un Isee recante un nucleo ristretto qualora il valore dell'attestazione risulti non superiore a 6mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anziani non autosufficienti: Prestazione universale fino a 850 euro con Isee ridotto

Elezioni 8 e 9 giugno, San Giorgio Protagonista: “Selezionare scrutatori tra chi ha ISEE fino a 15mila euro” - In preparazione delle elezioni dell'8 e 9 giugno, il Gruppo "San Giorgio Protagonista" propone di selezionare gli scrutatori tramite sorteggio pubblico, limitandosi a coloro che presentano un ISEE fino a 15.

A partire dal mese di gennaio 2025 sarà possibile richiedere la “Prestazione Universale” ovvero un nuovo sussidio di 850 euro al mese destinato a tutti gli anziani non autosufficienti. Partecipa alla discussione

: Cambiano i requisiti per l'accesso all’assegno di inclusione e al supporto per la formazione e il lavoro. La Legge di Bilancio modifica parametri ISEE e di reddito Dal 2025 ca Partecipa alla discussione

