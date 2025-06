Antonio Tajani | Due mandati bastano per evitare incrostazioni di potere

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, sottolinea che due mandati sono sufficienti per evitare incrostazioni di potere, dimostrando una visione riformista e pragmatica. La sua posizione invita a riflettere su limiti temporali e sulla necessità di rinnovamento nelle istituzioni. Ma qual è il vero criterio per valutare la durata degli incarichi? La risposta risiede nel valore della responsabilità e nel rispetto delle regole democratiche.

"Io sono sempre pronto a discutere su qualsiasi argomento però ritengo che due mandati siano sufficienti perchè non servono incrostazioni di potere ": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista a Rtl 102.5. "Non è una questione di volontĂ popolare., anche Mussolini ha vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni - ha affermato Tajani -. Non è questo il ragionamento: il ragionamento è che un presidente di regione nel suo territorio ha piĂą potere di quanto ne abbiano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica sul territorio nazionale.