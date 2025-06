Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione dagli sms alla telefonata | tutti i tentativi di depistaggio

Un omicidio scosso da misteri e manovre ingannevoli: Michele e Andrea Di Gennaro, sospettati di aver ucciso il padre Antonio a Quarto, avrebbero orchestrato una serie di depistaggi, tra sms e telefonate, nel tentativo di celare la verità. Una vicenda che tiene col fiato sospeso, tra lotta familiare e avidità, e che richiede di fare luce su ogni dettaglio per portare giustizia. Continua a leggere.

Michele Di Gennaro e Andrea Di Gennaro, accusati di aver ucciso il padre Antonio Di Gennaro a Quarto (Napoli) per intascarsi la pensione, avrebbero messo in atto una serie di tentativi di depistaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione: sonnifero nel caffè e soffocato con un cuscino - Una tragica storia di tradimento e avidità scuote Quarto: Antonio di Gennaro, 72 anni, ucciso dai figli in un piano crudele per ottenere la pensione della moglie defunta.

Quarto, ucciso dai figli per la pensione: chi era Antonio Di Gennaro - https://nap.li/YcLt Partecipa alla discussione

Professore ucciso a Quarto, convalidati i fermi dei due figli - Quando l'anziano era già stato assassinato sarebbe stato inviato un messaggio di buonanotte col suo telefono alla compagna ...