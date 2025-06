Antonio D’Avella morto sul lavoro a 38 anni | il dovere che non perdona

una tragedia che scuote i nostri cuori, un monito doloroso sulla fragilità del lavoro e sulla fretta con cui spesso trascuriamo le regole di sicurezza. Antonio D’Avella, giovane e pieno di vita, ci ricorda che il dovere non deve mai perdere di vista la tutela e il rispetto per chi lavora. La sua storia ci invita a riflettere e a non dimenticare: il sacrificio di uno può essere esempio di attenzione per tutti.

Avella - È morto lavorando, Antonio D’Avella. Trentotto anni, una moglie, una figlia di sei, e quel senso del dovere che oggi si celebra a parole e si lascia morire in silenzio. Lo ha stroncato un malore improvviso, di quelli che non bussano alla porta e non attendono il permesso per entrare. È. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Antonio D’Avella, morto sul lavoro a 38 anni: il dovere che non perdona

Avella, operaio morto sul lavoro: aperta un'inchiesta dalla Procura

