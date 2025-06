Antonia Conti morta investita a Riccione da un' auto vicino casa in pieno giorno caccia al pirata della strada

Tragedia a Riccione: Antonia Conti, 55enne illustratrice medica, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto vicino casa in pieno giorno. La comunità è sconvolta e si mobilita nella caccia al pirata della strada, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per trovare il responsabile e fare giustizia. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa drammatica vicenda.

La 55enne illustratrice medica Antonia Conti è morta dopo essere stata investita da un'auto. I carabinieri sono sulle tracce del responsabile.

