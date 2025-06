paese con tradizioni autentiche, entusiasmo e tante sorprese. La Antica Fiera della Ginestra è un’occasione imperdibile per riscoprire il gusto delle tradizioni, immergersi in un’atmosfera festosa e condividere momenti speciali con tutta la comunità. Preparati a vivere cinque giorni di festa, cultura e convivialità che rimarranno nel cuore di tutti!

La comunità della Ginestra Fiorentina è in fermento per l'imminente ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la sua storica fiera, che animerà il paese per cinque giorni, dal 13 al 17 giugno. Un evento che, giunto alla sua quindicesima edizione, promette di celebrare le radici del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it