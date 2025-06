Anthony Edwards è davvero arrivato?

Anthony Edwards sta dimostrando di essere ormai una stella indiscussa della NBA, e il suo impatto si fa sentire anche tra i media più influenti. Stephen A. Smith, tra i commentatori più autorevoli, ha già elevato Edwards a livello di top player, sottolineando la sua crescita esponenziale. Dopo una spettacolare gara-4 da 43 punti, l’attenzione si concentra su Ant-Man, che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia dei suoi Minnesota Timberwolves.

Tra i media generalisti che coprono la NBA negli Stati Uniti, alcuni godono di enorme autorevolezza, maggiore anche rispetto a quella di allenatori o addetti ai lavori. Stephen A. Smith, attore prestato al ruolo di opinionista per ESPN, è forse il più noto tra questi oracoli, e come tutti ha i suoi pupilli. Uno di questi è Anthony Edwards, o Ant-Man se preferite. Dopo una gara-4 da 43 punti con il 70.5% di True Shooting contro i Los Angeles Lakers, Smith gli ha dedicato un monologo iconico in pieno stile fumetto dei supereroi: «il miglior giocatore in questa serie, con LeBron e Luka, è un 23enne con un contratto da $200 milioni che gioca come se fosse sul lastrico.