Anthony Caruana a Tarquinia per presentare il suo romanzo Passaggi

Sei pronto a immergerti in una serata di cultura e emozioni? Anthony Caruana, autore di "Passaggi", sarà a Tarquinia sabato 14 per condividere il suo affascinante romanzo nel contesto della rassegna "Librando". La Cittadella di Semi di Pace si trasformerà in un palcoscenico unico, tra parole, musica e incontri con lo scrittore. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura che desiderano scoprire le storie che cambiano il nostro sguardo sul mondo.

Terzo ospite della rassegna "Librando", lo scrittore Anthony Caruana, sabato 14, presenta al pubblico il suo libro "Passaggi" (Bertoni Editore, 2024) presso la Cittadella di Semi di pace. Ad intervistare Caruana è il giornalista Stefano Tienforti, con il contrappunto degli intermezzi musicali.

