Ansia anticipatoria | cos' è perché ci blocca e le strategie per superarla

Può essere "solo" fastidiosa o davvero invalidante, fino a bloccarci e a non farci uscire di casa: ecco perché.

Quante volte ti sei detto/a: “Basta, non fa per me” “Non ce la farò mai” “Lascio perdere”? Non sembrano frasi gravi… ma dette ogni giorno, diventano un dialogo interiore che ti spegne, ti blocca e, piano piano, ti fa credere che arrendersi sia l’unica possibilità. L Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

