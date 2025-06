Anpi staffetta partigiana per l' Europa per dire basta a guerre e nazionalismi

Unione Europea, ma un mosaico di speranze e sfide da rafforzare. La staffetta partigiana per l’Europa "Muoviamoci", promossa dall’Anpi nazionale, invita a riflettere sul valore della pace e dell’unità oltre i nazionalismi. Sabato 14 giugno a Predappio, la sezione provinciale di Forlì-Cesena organizza un incontro dedicato al futuro dell’Europa, un'occasione per confrontarsi e ribadire il nostro impegno contro guerre e divisioni. Per un domani di solidarietà e coesione.

All'interno della staffetta partigiana per l'Europa "Muoviamoci", promossa dall'Anpi nazionale, la sezione provinciale di Forlì-Cesena organizza sabato 14 giugno a Predappio un incontro pensato come momento di confronto sullo stato di salute dell'Unione Europea. "Questa Unione Europea non è.

Il 12 giugno inizierà la nostra staffetta partigiana per un'altra Europa: pace, lavoro, democrazia, diritti. PERCHÉ cambiare è ancora possibile. E allora "MUOVIAMOCI!". Vi aspettiamo numerosi nelle 11 tappe della staffetta. Su http://anpi.it le info #Muoviamoci20 Partecipa alla discussione

