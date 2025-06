Anna Sablich | talento precoce del basket italiano già due scudetti con Reyer Venezia

Anna Sablich, talento precoce del basket italiano, ha già conquistato due scudetti giovanili con Reyer Venezia a soli 16 anni. In un’epoca in cui i giovani faticano ad uscire di casa prima dei trent’anni, lei vive da sola da due anni, spinta dal grande amore per il gioco. Il basket è stato il suo motore, portandola a fare scelte coraggiose e a chiedersi sempre: questa è la strada che desidero davvero percorrere?

In un’epoca in cui i ragazzi fanno fatica ad uscire di casa prima dei trent’anni, lei a nemmeno 16 vive da sola già da due anni. Due come gli scudetti giovanili che ha conquistato con la maglia della Reyer Venezia. E’ stato il basket il grande motore che ha spinto Anna Sablich fuori dal nido a 14 anni. "La prima cosa che devi chiederti in una situazione del genere è: questo è veramente quello che voglio fare? Se non lo è, allora è una strada troppo difficile da intraprendere, ma se invece è quello che vuoi, allora devi avere il coraggio per non avere rimpianti per l’intera vita". Cresciuta nei Bees giocando coi maschi ("la nonna era preoccupata, mi diceva stai attenta alle gomitate"), in famiglia ha avuto due modelli non da poco, Pietro e Giovanni, i suoi fratelli, allevati dalla Vuelle e nell’ultima stagione in B a Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it