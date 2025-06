Anna Polinari | La 4×400 può fare grandi cose Vorrei un posto nella gara individuale ai Mondiali

Anna Polinari, talento emergente dell’atletica italiana, ha già dimostrato di poter fare grandi cose. La 26enne veneta, protagonista dell’ultima puntata di Sprint Zone, ha conquistato il Palio della Quercia con un primato personale di 51.43 e si candida a un posto tra le protagoniste dei mondiali. Con questa energia e determinazione, Anna sogna in grande e vuole raggiungere nuovi traguardi. Sicuramente sono molto contenta. Devo...

Anna Polinari è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. La 26enne veneta ha cominciato alla grande la stagione outdoor, vincendo il Palio della Quercia a Rovereto con il nuovo primato personale in 51.43 e diventando la sesta azzurra più veloce di sempre nei 400 metri. “ Sicuramente sono molto contenta. Devo dire che già a Zagabria, quando avevo corso in 51.81, ero felice del risultato perché siamo a inizio stagione e le gare saranno tante. Si arriverà fino a settembre, si spera con i Mondiali, quindi stiamo programmando per quegli appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anna Polinari: “La 4×400 può fare grandi cose. Vorrei un posto nella gara individuale ai Mondiali”

Anna Polinari: talento, continuità e obiettivo Tokyo 2025 - Anna Polinari, talento emergente della velocità italiana, si distingue per il suo entusiasmo e determinazione verso l’obiettivo Tokyo 2025.

NOTTE MAGICA AL PALIO DELLA QUERCIA Tutti l’aspettavano e Nadia Battocletti manda in estasi il pubblico locale correndo e dominando i 1500m in 3.58.15 a soli quattro centesimi dal record italiano. Fantastica vittoria per Anna Polinari sui 400m in 51.43 : Partecipa alla discussione

Anna Polinari, con una 4x400 da record, vola verso i mondiali di atletica in Giappone #tokyo25 Siamo orgogliosi di sostenere il talento e la determinazione di Anna Polinari, atleta veronese che ha conquistato l’accesso alla finale olimpica con la staffetta 4x400 Partecipa alla discussione

