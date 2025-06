Anita Ghelardoni trionfa ai campionati Italiani di Aquathlon | grande festa per il Firenze

Firenze celebra con orgoglio Anita Ghelardoni, vincitrice dei Campionati Italiani di Aquathlon a Taranto. La giovane atleta del Firenze Triathlon ha impressionato tutti con una performance impeccabile, dimostrando determinazione e talento fin dai primi metri. Il trionfo di Anita non è solo un risultato sportivo, ma un orgoglio per la città. Ma i riflettori non si sono accesi solo su Anita, perché tra gli altri atleti in gara si sono distinti protagonisti pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Firenze, 11 giugno 2025 - A salire sul gradino più alto del podio nella gara femminile Campionati Italiani di Aquathlon a Taranto, è stata Anita Ghelardoni, del Firenze Triathlon, autrice di una prova straordinaria, condotta con determinazione sin dai primi metri della corsa. "Un successo netto, frutto di una gestione di gara impeccabile, che conferma il suo eccezionale stato di forma." Ma i riflettori non si sono accesi solo su Anita. Tra gli uomini, Davide Catalano ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto, rafforzando ancora una volta la sua presenza ai vertici del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anita Ghelardoni trionfa ai campionati Italiani di Aquathlon: grande festa per il Firenze

