Angurie e meloni a rischio la siccità mette in crisi la produzione

L’emergenza climatica colpisce anche i nostri campi, mettendo a rischio la produzione di angurie e meloni. La siccità record del 2025, con temperature che superano di oltre un grado la media storica, minaccia non solo il raccolto, ma anche il nostro modo di vivere l’estate. È tempo di agire per preservare il nostro patrimonio agricolo e garantire un futuro sostenibile.

La produzione di angurie e meloni in Italia si trova a fare i conti con l' emergenza climatica che, in estate, rischia di far diventare i periodi di siccità la regola e non più l'eccezione. Questo fenomeno climatico, sempre più strutturale, nel 2025 ha già segnato un record negativo nei primi quattro mesi dell'anno, con un aumento delle temperature medie di +1,47 gradi rispetto alla media storica, arrivando fino a +1,50 gradi al Sud secondo i dati dell' Isac-Cnr. I campi si seccano, i raccolti si riducono e, purtroppo, l'intera filiera agroalimentare entra in sofferenza, con riflessi evidenti anche sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti.

