Un viaggio emozionante tra conflitto e complicità, dove il teatro diventa il palcoscenico perfetto per due interpreti straordinarie. Ambra Angiolini e Ivana Monti portano in scena una storia intensa e coinvolgente tratta dal brillante testo di Martin McDonagh, già apprezzato a Londra nel '96. Prepariamoci a scoprire come il dramma e la genialità possano trasformare ogni scena in un’esperienza indimenticabile, perché il meglio deve ancora arrivare in "La Reginetta di...".

Loro le protagoniste: una madre e una figlia. Dal rapporto piuttosto conflittuale. Per così dire. E già viene da fuggire dall’altra parte della casa. Ma per fortuna qui si parla di teatro. Della bellezza di un testo che già nel 1996 ha fatto conoscere a Londra il grande talento di Martin McDonagh. E di una coppia di attrici che funzioneranno parecchio al botteghino: Ambra Angiolini e Ivana Monti. Il resto è da scoprire in " La Reginetta di Leenane ", da domani al 22 giugno al Franco Parenti. Nuova produzione. Affidata alla regia di Raphael Tobia Vogel. Mentre in scena ci saranno anche Stefano Annoni e Edoardo Rivoira ad affiancare le montagne russe di questo amore filiale, alimentato dall’odio e dal rancore e dalla dipendenza reciproca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Angiolini e Monti, una coppia da botteghino

