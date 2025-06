Angelino-Roma è addio | perché con Gasperini può partire

La Roma si prepara a salutare Angelino, il terzino spagnolo che ha lasciato un segno nella stagione. Con il possibile trasferimento all’Al-Hilal di Inzaghi, i giallorossi potrebbero ottenere una plusvalenza significativa e alleggerire il monte ingaggi. Ma la vera domanda rimane: quale sarà il futuro di Gasperini sulla panchina? Una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra e aprire nuove sfide per il club capitolino.

La Roma si prepara a dire addio ad Angelino. Il terzino spagnolo, arrivato in prestito dal Lipsia a gennaio e riscattato per 5 milioni, sembra ormai destinato a trasferirsi all’Al-Hilal di Simone Inzaghi per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Un’operazione che, se andasse in porto, genererebbe una plusvalenza importante per i giallorossi e libererebbe un ingaggio pesante. Eppure, nonostante l’ottimo rendimento nella seconda parte della stagione – in particolare sotto Claudio Ranieri – la sua cessione sta facendo discutere una parte della tifoseria romanista. La sensazione è che dietro questa scelta ci sia molto di più di un discorso meramente economico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it