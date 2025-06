Andrea Rossi confermato per la terza volta alla guida del Consorzio Nobile di Montepulciano

Andrea Rossi è stato confermato alla guida del Consorzio Nobile di Montepulciano per la terza volta, un riconoscimento della sua leadership. Con l’approvazione dell’aumento del costo della fascetta, si apre una nuova fase di investimenti dedicati alla promozione e alla presenza delle aziende negli eventi consortili. Una strategia che punta a rafforzare il settore, riducendo o azzerando le quote di partecipazione, per un futuro sempre più brillante.

Via libera all'aumento del costo della fascetta: servirà a finanziare le attività di promozione e favorire la presenza delle aziende agli eventi consortili, riducendo o azzerando le quote di partecipazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Andrea Rossi confermato per la terza volta alla guida del Consorzio Nobile di Montepulciano

In questa notizia si parla di: andrea - rossi - confermato - terza

Francesco Pannofino, chi sono la moglie Emanuela Rossi e il figlio Andrea: “Ci siamo lasciati, ritrovati e sposati” - Francesco Pannofino, volto noto del cinema e della televisione italiana, condivide la sua storia d’amore con Emanuela Rossi, collega e moglie, madre del loro figlio Andrea.

Su questo argomento da altre fonti

Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi confermato presidente per la terza volta; Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi confermato presidente per la terza volta; Agricoltura: Mazzeo, complimenti ad Andrea Rossi per la conferma alla guida del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi confermato presidente per la terza volta - Alla guida del consorzio ha portato l'export verso gli Stati Uniti al 29% e registrato una crescita anche sul mercato interno ...