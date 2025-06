Andrea Delogu paladina del free the nipple contro le battute da prima media di chi vede un capezzolo

Andrea Delogu si batte con coraggio per il diritto di mostrare il proprio corpo senza essere bersaglio di battute scontate e sessiste. La sua scelta di condividere pubblicamente il suo sfogo sui social mette in luce un tema cruciale: il rispetto e la libertà di espressione femminile. Un gesto che invita a riflettere sull’importanza di abbattere stereotipi e giudizi superficiali, perché il corpo non dovrebbe mai diventare oggetto di scherzi o commenti inappropriati. Continua a leggere.

Andrea Delogu ha affidato ai social uno sfogo: "Stavo uscendo senza reggiseno ma poi ho pensato di metterlo per non avere i DM pieni di battute da prima media". 🔗 Leggi su Fanpage.it

