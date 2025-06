Ancora un incidente in via Nazionale Torrette | intervento del 118 e delle forze dell’ordine

Un nuovo incidente scuote Mercogliano: un motociclista è stato coinvolto in via Nazionale Torrette, a breve distanza dall’incidente mortale di questa mattina. Intervengono immediatamente il 118 e le forze dell’ordine, mentre l’intera comunità attende aggiornamenti sulle sue condizioni. In momenti come questi, la sicurezza stradale diventa una priorità imprescindibile, ricordandoci quanto sia fondamentale mantenere sempre alta l’attenzione alla guida.

Incidente davanti al Museo Nazionale, pedone investito da un'auto - Un grave incidente stradale si è verificato la notte tra sabato e domenica davanti al Museo Archeologico Nazionale.

