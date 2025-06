Ancora un anno per lo stop ai diesel Euro 5 la Lega punta al rinvio | che cosa vuol fare con i parchi per guadagnare tempo

La Lega cerca di guadagnare tempo con un emendamento al Decreto infrastrutture, proponendo di posticipare di almeno dodici mesi lo stop ai diesel Euro 5 nel Nord Italia. Un tentativo di mantenere l’equilibrio tra tutela ambientale e esigenze economiche, lasciando alle singole Regioni la decisione di anticipare o rinviare ulteriormente questa svolta green. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa? Il dibattito è aperto e le prossime settimane risulteranno decisive.

La promessa di «fermare» lo stop alle auto Euro 5 nel Nord Italia è stata parzialmente mantenuta. La Lega di Matteo Salvini ha presentato ufficialmente un emendamento al Decreto infrastrutture, nel tentativo di posticipare il blocco dei mezzi piĂą inquinanti di almeno dodici mesi. La decisione se anticipare l’applicazione o rinviarlo ulteriormente sarebbe lasciata in mano alle singole Regioni, vale a dire Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Cosa prevede l’emendamento della Lega. «Non se ne parla neanche», così Matteo Salvini aveva preannunciato la mossa in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

