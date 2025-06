Ancora successi per lo sport e gli sportivi di Santarcangelo

Un’onda di entusiasmo travolge Santarcangelo! I talenti locali continuano a brillare, portando prestigio e orgoglio alla comunità. Nei giorni scorsi, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora Angela Garattoni hanno incontrato con entusiasmo gli sportivi protagonisti delle ultime vittorie, celebrando il loro impegno e dedizione. Questi successi sono un esempio di come lo sport possa unire e ispirare, rafforzando il senso di appartenenza e passione di tutta la città.

Ancora successi per lo sport e gli sportivi santarcangiolesi: nei giorni scorsi il sindaco Filippo Sacchetti e l'assessora Angela Garattoni hanno accolto in Municipio Danilo Sacchetti e Tiziano Scarpellini della Boxe Santarcangelo e Francesca Paesini con le ragazze della ginnastica artistica.

I successi dello sport aretino premiati in Comune: consegnate targhe celebrative - Oggi, 16 maggio, si è tenuta una cerimonia speciale nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale, dove il presidente Luca Stella e gli assessori Federico Scapecchi e Monica Manneschi hanno premiato le società e gli atleti aretini che si sono distinti per i loro straordinari risultati sportivi.

La vittoria di ieri ci consegna di fatto tra le quattro squadre (Comacchiese, Young Santarcangelo, Bobbiese, Campagnola) che si contenderanno i Playoff Regionali di Promozione Noi giochiamo la semifinale, gara secca, a Santarcangelo questo mercoledì i Partecipa alla discussione

Maxi riqualificazione degli impianti sportivi - Santarcangelo festeggia l’arrivo del 2026, per i 100 anni della società calcistica, con una maxi riqualificazione degli impianti sportivi.