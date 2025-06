Ancora caos al pronto soccorso Vigilante e operatori aggrediti | Troppi rischi non siamo tutetali

Ancora una volta, il pronto soccorso si trova al centro di un episodio di violenza che mette a dura prova operatori e vigilanti. La giornata di lunedì, caratterizzata da un afflusso massiccio di pazienti e animi esasperati, ha portato a un episodio di aggressione grave. Luca Pellicani, guardia giurata e delegato sindacale, ci racconta gli aspetti di una problematica sempre più urgente: la mancanza di tutela e sicurezza per chi lavora in prima linea. Il problema richiede interventi immediati per garantire dignità e protezione a tutti.

Al pronto soccorso del Fornaroli si è verificata un’altra aggressione. Lunedì è stata una giornata che ha registrato un numero elevato di accessi e gli animi, per alcuni utenti, erano esasperati. Purtroppo una persona è andata oltre il limite. A raccontarci l’accaduto è Luca Pellicani che lavora come guardia giurata all’interno dello stesso pronto soccorso ed è delegato sindacale Flai, gestito dal segretario nazionale Andrea Orlando. "Il nostro intervento è stato richiesto dopo 11 ore di servizio – ha precisato Pellicani – il parente di una paziente, che già dalla mattina cercavamo di tranquillizzare, ha dato in escandescenza per diversi minuti interrompendo anche il servizio che si stava svolgendo in pronto soccorso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora caos al pronto soccorso. Vigilante e operatori aggrediti: "Troppi rischi, non siamo tutetali"

