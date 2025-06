Anche la frutta protagonista dell’estate Ecco la ciliegia che celebra la sua festa a Campoli del Monte Taburno

L'estate si accende di colore e gusto con la ciliegia, regina della festa a Campoli del Monte Taburno. Dolce, succosa e ricca di benefici per il nostro benessere, questa frutta non è solo un piacere per il palato, ma anche un alleato naturale per la salute. Scopri come integrare questa meraviglia stagionale nella tua dieta e lasciati conquistare dal suo irresistibile fascino. La ciliegia è pronta a deliziare i tuoi sensi e a regalarti un’estate all’insegna del benessere.

Dolce, succosa e simbolo dell'estate, la ciliegia non è solo protagonista della sagra, ma anche un concentrato di benessere. Ricca di antiossidanti, vitamina C e sali minerali, aiuta a combattere i radicali liberi, a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare la qualità del sonno grazie alla melatonina naturale che contiene. Ha proprietà antinfiammatorie, depurative e diuretiche, ed è spesso consigliata anche in regimi alimentari leggeri per il suo basso apporto calorico. Le ciliegie favoriscono inoltre la digestione e la salute della pelle. Ma non è tutto: con la loro bellezza e il loro colore brillante, le ciliegie sono diventate anche un simbolo della buona tavola italiana, protagoniste di dolci, marmellate, liquori artigianali e piatti della tradizione e regine di numerose sagre tradizionali in Campania.

