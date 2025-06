Anche italiani tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo Tajani | Li riporteremo a casa

Le tensioni sull’immigrazione sono al centro del dibattito internazionale, con un’attenzione particolare all’Italia e ai cittadini europei coinvolti. Tra le notizie emergono proposte di rimpatrio e accordi diplomatici, come afferma Tajani: “L’Italia è disposta a riprendersi gli irregolari presenti negli USA”. Un tema complesso che richiede un delicato equilibrio tra solidarietà e sicurezza, e che potrebbe ridefinire i rapporti tra i paesi coinvolti.

Secondo il Washington Post tra gli irregolari ci sarebbero molti cittadini di Paesi europei. Coprifuoco a Los Angeles. Tajani: "Italia disposta a riprendersi gli irregolari presenti negli Usa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Anche italiani tra gli immigrati che Trump vuole trasferire a Guantanamo". Tajani: "Li riporteremo a casa"

