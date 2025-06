Anche in Formula 1 cresce il potere della Spagna | Madrid al posto di Imola e ha pure il Gp di Barcellona

La Formula 1 sta vivendo un’evoluzione sorprendente, con la Spagna che diventa sempre più protagonista del circus mondiale. Dal 2026, il leggendario GP d'Imola lascia il posto a Madrid, segnando un nuovo capitolo nel panorama motoristico europeo. La decisione, ufficializzata e confermata da fonti autorevoli come El Pais, apre a nuove sfide e opportunità per appassionati e team. Il futuro della F1 si tinge di novità e adrenalina: il Gran Premio di Madrid sarà il prossimo grande palcoscenico.

Adesso è ufficiale. Nel 2026 non ci sarà il Gran Premio di Imola. La Formula 1 ha deciso di cancellare questa tappa storica. In Italia resterà solo il Gran Premio di Monza, per ora. Al suo posto ci sarà il Gp di Spagna, per la precisione a Madrid che si terrà dall’11 al 13 settembre. A seguire quanto riportato da El Pais sull’argomento. La Formula 1 cancella il Gran Premio di Imola: dal 2026 sarà sostituito da quello di Madrid. “Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 si terrà nella Comunità di Madrid l’11, 12 e 13 settembre 2026. Come indicato dal calendario pubblicato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it