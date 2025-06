Anche elettori Pd hanno votato No al quesito sulla cittadinanza | l'analisi del voto dell'Ist Cattaneo

Il risultato dei referendum abrogativi del 2025, promossi da Cgil e +Europa, rivela molteplici sfumature nel panorama politico italiano. Anche gli elettori del PD hanno espresso un netto "no" al quesito sulla cittadinanza, svelando le complessità di una società sempre più divisa tra grandi e piccoli centri. L’analisi dell’Istituto Cattaneo ci guida alla scoperta di come questi voti siano un vero e proprio test di mobilitazione, offrendo spunti per comprendere meglio le dinamiche future. Continua a leggere.

I referendum abrogativi del 2025, promossi da Cgil e +Europa, non hanno raggiunto il quorum previsto. I dati raccolti e analizzati dall’Istituto Cattaneo permettono però di leggere la consultazione come un test di mobilitazione elettorale e indicano divergenze significative tra le diverse anime del “campo largo”, tra grandi e piccoli centri e tra i temi trattati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cattaneo - elettori - votato - quesito

Istituto Cattaneo,15-20% elettori Pd per no a cittadinanza - Un quadro sorprendente emerge dall’analisi dell’Istituto Cattaneo: tra il 15 e il 20% degli elettori del Pd alle europee ha votato No al referendum sulla cittadinanza.

In pratica, secondo l’analisi dell’Istituto Cattaneo, TUTTI gli elettori del Pd (e qualche ex astenuto) hanno votato sì al quesito sul jobs act. Nonostante mezzo gruppo dirigente freddo, disimpegnato o contrario. Però Elly Schlein ha sbagliato a posizionare il partit Partecipa alla discussione

Buongiornissimo giornali dem! Ora scoprono che circa il 20% degli elettori del #Pd non vuole la cittadinanza facile per gli stranieri. Forse questo 20% avrò provato sulla sua pelle la bellezza della società multiculturale? Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Anche elettori Pd hanno votato No al quesito sulla cittadinanza: l'analisi del voto dell'Ist. Cattaneo; Referendum, come hanno votato gli italiani: tra i 5 Stelle vince il no sulla cittadinanza. Contro anche una quota di elettori Pd; Dopo il flop sulla cittadinanza Conte punta a prendersi la leadership del campo largo.

Anche elettori Pd hanno votato No al quesito sulla cittadinanza: l’analisi del voto dell’Ist. Cattaneo - Una tendenza confermata anche da una quota significativa, tra il 15% e il 20%, di elettori Pd che, sul quinto quesito, hanno votato in dissenso rispetto alla posizione ufficiale del partito.