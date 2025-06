Anche a Cesena una serata della ' vicinanza' al posto delle auto maxi-tavolata in strada con oltre 100 persone

A Cesena, martedì 10 si è accesa una nuova tradizione: una serata di vicinanza tra vicini di casa, con una maxi tavolata in strada al posto delle auto. Oltre 100 persone hanno condiviso sguardi e momenti di convivialità, rafforzando il senso di comunità in un’atmosfera semplice ma carica di calore. Un esempio di come, anche tra poche parole, si possano creare legami duraturi e autentici, rendendo le città più umane e accoglienti.

Tanti sguardi incrociati ma poche parole scambiate, è quanto succede spesso tra vicini di casa, proprio per questo impazzano in tutta Italia le maxi tavolate in strada tra vicini di casa, una serata della 'vicinanza' è andata in scena anche a Cesena. L'iniziativa è stata organizzata martedì 10.

