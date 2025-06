Ancelotti va ai Mondiali con il Brasile i tifosi gli dedicano una coreografia da brividi

L’arrivo di Ancelotti al comando del Brasile ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, che gli hanno dedicato una coreografia mozzafiato in tribuna. Il mosaico giallo-verde è un tributo toccante al ct italiano, ora guida della Seleçao. Con la vittoria sul Paraguay, il sogno di qualificarsi per il Mondiale 2026 diventa realtà. Ma quali altre sorprese ci riserva questa avventura? Continua a leggere.

Il mosaico giallo e verde in tribuna è un tributo impressionante al ct italiano, alla guida della Seleçao da un paio i settimane. La vittoria sul Paraguay ha dato la certezza di partecipare alla Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ancelotti è il nuovo ct del Brasile, obiettivo Mondiali 2026 - Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile, con l'obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale ai Mondiali del 2026.

BEM-VINDO CARLINHOS #MONDIALI2026 #BRASILE #ANCELOTTI #CBF #BRASIL #SELECAO #VERDEORO Il Brasile ha scelto Carlo Ancelotti in vista dei Mondiale del 2026 in Nord America. Ad accoglierlo a Rio de Janeiro c'erano Samir Xaud, nuovo pre Partecipa alla discussione

Ancelotti si presenta al Brasile: “Qui per vincere il mondiale. Italia? Non mi ha mai cercato” ? Carlo, Carletto, adesso diventato Carlinhos per i tifosi brasiliani che salutano il loro primo c.t. italiano nella storia della nazionale verdeoro. Ieri sera hanno pure i Partecipa alla discussione

Ancelotti, regalo di compleanno: il Brasile batte il Paraguay e va ai Mondiali - della Seleçao ha festeggiato i 66 anni nel migliore dei modi grazie al gol di Vinicius: "Squadra cresciuta in difesa?