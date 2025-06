Ancelotti regalo di compleanno | il Brasile batte il Paraguay e va ai Mondiali

Per celebrare il suo compleanno, Ancelotti ha ricevuto il regalo più gradito: il Brasile batte il Paraguay e conquista il pass per i Mondiali. Il ct della Seleção, festeggiando i suoi 66 anni, ha assistito al gol di Vinicius, un momento indimenticabile. Tra gioia e orgoglio, Ancelotti scherza: "Squadra cresciuta in difesa? Beh, sono italiano...", dimostrando che il talento e la passione non hanno confini.

