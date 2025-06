Ancelotti regala il mondiale al Brasile | Felice di questo traguardo

Carlo Ancelotti, alla sua seconda avventura sulla panchina del Brasile, ha regalato al paese sudamericano un sogno diventato realtà: la qualificazione ai Mondiali. La Seleção, felice e orgogliosa, celebra un traguardo importante sotto la guida di un maestro del calcio. Un momento di gioia e soddisfazione che segna un capitolo memorabile nella storia della nazionale brasiliana.

