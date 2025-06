Ancelotti porta il Brasile al Mondiale | Migliorati in difesa? Beh sono italiano

Ancelotti porta il Brasile al Mondiale: un’Italia in crisi e un’onda di rinnovamento nel calcio internazionale. Mentre la Nazionale italiana si perde tra promesse e incertezze, il talentuoso tecnico italiano si guadagna la scena altrove, guidando la Seleçao con maestria. Un anno di corteggiamenti e strategie culmina in una vittoria che promette successi futuri. La domanda ora è: può l’esperienza e il carattere di Ancelotti rivoluzionare anche le sorti della nostra Nazionale?

. Mentre la Nazionale italiana arranca nel buio e addirittura sembra che si sia promessa a Gattuso, il calcio altrove è una cosa seria e in Brasile hanno corteggiato per un anno Carlo Ancelotti e alla fine lo hanno portato sulla panchina della Seleçao. La Nazionale verdeor era in crisi, sono bastate due partite con Ancelotti alla guida e il Mondiale è cosa fatta. La qualificazione è stata raggiunta stanotte con la vittoria per 1-0 (ma il dominio è stato più netto) sul Paraguay che era avanti in classifica. Adesso il Brasile lo ha scavalcato ed è secondo a pari punti con l’Ecuador. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it