Ancelotti loda Vinicius junior … e rivela l’abbraccio con Neymar in hotel

Cari appassionati di calcio, preparatevi a scoprire un retroscena esclusivo: Carlo Ancelotti elogia Vinicius Junior e rivela un affettuoso abbraccio con Neymar in hotel, un momento che sottolinea l’unione e la passione del mondo rossonero. Questi dettagli ci danno un’anteprima emozionante delle energie positive che alimentano il nostro sport preferito. Restate con noi, perché le sorprese sono solo all’inizio!

2025-06-11 10:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Carlo Ancelotti afferma di aver parlato con il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile Neymar prima di guadagnare la sua prima vittoria come manager di Selecao per sigillare un posto alla Coppa del Mondo FIFA del 2026. L’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior ha segnato l’unico gol della partita al 44 ° minuto a San Paolo, con Neymar lasciato fuori dalla prima squadra di Ancelotti dal suo arrivo da Los Blancos ma ancora parte dei piani italiani. “Ho visto Neymar in hotel”, ha spiegato Ancelotti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: neymar - ancelotti - vinicius - junior

