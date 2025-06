Ancelotti festeggia la prima vittoria col Brasile! Carlos Augusto 0?

Il debutto in casa di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi verdeoro. La nazionale, forte di un nuovo stile e di una guida esperta, affronta con determinazione il Paraguay in una partita di qualificazione ai Mondiali. La vittoria sfuma all'ultimo, ma l’energia e la speranza sono alte: il cammino verso il Qatar continua, e il meglio deve ancora venire.

Il Brasile vince in casa contro il Paraguay per 1-0 nella seconda partita di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. Carlos Augusto dell’Inter  non entra. Era una partita di qualificazione ai Mondiali. FINISCE CON UN PAREGGIO – C’era grande attesa di vedere il Brasile  di Carlo Ancelotti, approdato sulla panchina della nazionale più vincente e prestigiosa al mondo dopo gli anni al Real Madrid, giocare in casa. Dopo il pari all’esordio contro l’Ecuador, serviva una vittoria. E questa è arrivata. Il secondo ostacolo è il Paraguay, quinto nella classifica delle qualificazioni mondiali sudamericane. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ancelotti festeggia la prima vittoria col Brasile! Carlos Augusto 0?

