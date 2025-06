Ancelotti che compleanno | Vinicius regala la vittoria con il Paraguay e l’accesso ai Mondiali

In un giorno speciale, il compleanno di Carlo Ancelotti si è impreziosito di una vittoria storica. La rete di Vinicius Junior, sotto la guida del grande allenatore italiano, ha assicurato al Brasile l'accesso ai Mondiali 2026 e una celebrazione indimenticabile. Un successo che segna una nuova pagina nella carriera di entrambe le leggende del calcio. Segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi per rimanere sempre aggiornato su questa emozionante avventura.

La rete di Vinicius Junior ha regalato a Carlo Ancelotti, nel giorno del suo compleanno, la prima vittoria da ct del Brasile, coincisa con la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 in Usa e Canada. Ci ha pensato Vinicius Júnior, diventato uno dei migliori giocatori al mondo sotto la guida di Carlo Ancelotti al Real Madrid, a regalare la prima vittoria come ct del Brasile all'allenatore italiano.