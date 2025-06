Anabolizzanti con etichette russe sequestrati a Rimini | 2 denunciati

Sequestrate a Rimini oltre 360 scatole di anabolizzanti con etichette russe, un'operazione che ha portato alla denuncia di due persone nel quartiere Padulli. Un intervento tempestivo e mirato, nato da un'indagine approfondita, evidenzia ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine contro il traffico illecito di sostanze dopanti. La lotta al mercato nero si intensifica, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e promuovendo un uso consapevole e legale dello sport.

Rimini, 11 giugno 2025 – Anabolizzanti, 360 scatole per la precisione, importati illegalmente dall’estero e due persone denunciate: questo il bilancio dell’operazione congiunta della polizia locale di Rimini e Riccione portata a termine a Rimini. A essere stati denunciati sono un uomo di 45 anni e una donna di 41, entrambi residenti nel quartiere Padulli. L'intervento, scattato nel pomeriggio di ieri, ed è nato da un'indagine partita a seguito di un arresto effettuato nei giorni scorsi a Riccione. Le indagini hanno condotto gli agenti a una perquisizione domiciliare, durante la quale, con l'ausilio dell'unità  cinofila, sono stati scoperti farmaci privi di autorizzazione all'immissione in commercio, molti con etichette e bugiardini in lingua russa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it