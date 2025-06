Amici TrigNo viene accusato dalla sua ex | Sono finita in terapia per colpa sua

La scena di Amici 24 si infiamma: Ege Monaco, il secondo classificato, si trova al centro di una bufera mediatica. Nella recente intervista a DiPiù, la sua ex, Trigno, viene accusato di aver provocato conseguenze pesanti sulla sua salute mentale, portandola addirittura in terapia. Le parole di Ege rivelano un lato inaspettato e complesso di questa storia, che mette in discussione tutto ciò che pensavamo. La verità, ora, sembra ancora più sfuggente.

Il secondo classificato di Amici 24 finisce nella bufera a causa di un'intervista che Ege Monaco, la sua ex, regala a DiPiù. La modella confessa che, a causa di TrigNO, è finita in terapia Sono volate accuse pesanti nei riguardi di TrigNO. Il cantante, che è stato il secondo classificato durante la finale di Amici 24, deve difendersi dalle parole al veleno della sua ex. Ege Monaco, in una recente intervista, ha confessato di essere ancora adirata contro il cantante, rivelando di essere finita in terapia a causa sua. Il motivo? la modella non riesce a perdonare il tradimento che ha subìto. Finita la luna di miele fra Chiara e TrigNO: Ege Monaco torna all'attacco Quando il cantante ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici era fidanzato con Ege Monaco, modella e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici, TrigNo viene accusato dalla sua ex: "Sono finita in terapia per colpa sua"

