Amici gravi rivelazioni dell’ex di TrigNO | anche Chiara Bacci sotto accusa

Le rivelazioni dell’ex di Trigno, anche Chiara Bacci sotto accusa, scuotono il mondo di Amici 24. La giovane Ege Monaco, ex fidanzata del finalista, svela dettagli sconvolgenti che hanno gettato una nuova luce sulla sua storia d’amore e sulle tensioni nate tra i protagonisti del talent. In un’intervista esclusiva a DiPiù TV, Ege ha parlato di sofferenza, tradimenti e di come tutto ciò abbia influenzato la sua vita. La vicenda è ormai al centro del dibattito pubblico, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

TrigNO, finalista di Amici 24, è finito al centro delle polemiche a causa delle dure dichiarazioni dell'ex fidanzata Ege Monaco. La giovane modella e tiktoker ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù TV in cui ha raccontato di essere finita in terapia dopo il presunto tradimento del cantante. Le sue parole, forti e dirette, hanno riacceso i riflettori su una vicenda sentimentale rimasta sotto traccia durante il talent. Amici, parla Ege Monaco ex di TrigNO: il tradimento e la terapia. Ege Monaco ha dichiarato: " Tu mi hai tradita in televisione, davanti a tutti ". La modella sostiene di essere rimasta sconvolta dal comportamento del cantante durante Amici 24.

Amici 24, vince Daniele Doria: il ballerino sbaraglia la concorrenza di TrigNO: “È un momento magico e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta!” - Daniele Doria si aggiudica la ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dimostrando talento e determinazione.

