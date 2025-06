Amici della musica | concerto finale a Villa Berchet

Gli “Amici della musica di Mestre” concludono il loro emozionante ciclo di concerti nelle suggestive residenze storiche della città. L’ultimo appuntamento si terrà a Villa Berchet, sul Terraglio, domenica 15 giugno alle 16.30, con l’energia vibrante dell’“Histerico Duo”. Un’occasione imperdibile per vivere un pomeriggio dedicato alla musica e alla cultura, in un contesto unico e ricco di storia. Non mancate a questa splendida celebrazione musicale!

Mestre, 10 giugno 2025 - Giunge al termine il ciclo di concerti in villa organizzati dagli “Amici della musica di Mestre” nelle residenze dove si è scritta la storia della città. Prossimo appuntamento a villa Berchet, sul Terraglio, dove domenica 15 giugno alle 16.30 si esibirà “Histerico Duo”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Amici della musica: concerto finale a Villa Berchet

In questa notizia si parla di: villa - amici - musica - berchet

Garlasco, test del Dna sulle gemelle Cappa e tutti gli amici. Maxi perizia su reperti sequestrati nella villa e mai analizzati - Il caso di Chiara Poggi a Garlasco torna alla ribalta con un maxi test del DNA su gemelle Cappa e amici.

“I Concerti in Villa e al Museo”: per il 30° anno consecutivo, torna la rassegna organizzata da Amici della Musica di Mestre che ti offre esperienze indimenticabili tra arte, musica e bellezze del territorio Partecipa a quattro pomeriggi unici in cui un esperto d Partecipa alla discussione

Ieri la Giovane Orchestra Metropolitana ha riempito Piazza Cantiere del Comune di Dolo di musica ed emozione, in occasione del 79° Anniversario della Repubblica Italiana Un momento carico di significato, che ha segnato l’inizio della tournée della G Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Amici della musica: concerto finale a Villa Berchet; I concerti in villa e al museo; Ultimo appuntamento della trentesima edizione di “Concerti in villa e al museo”.

Amici della musica: concerto finale a Villa Berchet - Ultimo appuntamento con i concerti in villa: ”Histerico duo” chiuderà la rassegna volta alla riscoperta delle dimore storiche di Mestre con un repertorio che spazia dal ‘900 fino ad oggi ...

Amici della musica: concerto nella villa che ospitò Rossini, De Amicis ed Hemingway - spiega il presidente dell’associazione Amici della musica di Mestre, Mauro Pizzigati -