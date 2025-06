America' s Cup l’oro di Napoli Posti di lavoro turisti e immagine | le stime sull’impatto

Napoli si prepara a brillare come mai prima d'ora grazie all'America’s Cup 2027. Con oltre 11.000 nuovi posti di lavoro e un impatto economico di oltre 1,2 miliardi di euro, questa manifestazione promette di elevare l'immagine della città, attirare turisti e rafforzare il suo brand internazionale. Un evento che trasformerà il volto di Napoli, aprendo nuove opportunità e prospettive di crescita incredibili.

Napoli, 11 giugno 2025 – Undicimila nuovi posti di lavoro, un impatto economico diretto di oltre 1,2 miliardi di euro, vantaggi per il biennio successivo compresi tra i 200 e i 400 milioni di euro. Per Napoli, l’ America’s Cup in programma nel 2027 sarà anche l’occasione per rafforzare e consolidare il suo brand a livello internazionale. Lo studio messo a punto dall’ Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, in collaborazione con la Luiss Business School e presentato dalla responsabile del dicastero, Daniela Santanchè, analizza nel dettaglio gli effetti della manifestazione sulla base dei dati pubblici diffusi da Unimpresa il 15 maggio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - America's Cup, l’oro di Napoli. Posti di lavoro, turisti e immagine: le stime sull’impatto

