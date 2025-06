America’s cup impatto economico da 1,2 miliardi e 11.000 posti di lavoro AGATA

L’America’s Cup si prepara a rivoluzionare Napoli, con un impatto economico stimato di 12 miliardi di euro e oltre 11.000 posti di lavoro creati. Un’occasione unica di crescita e valorizzazione culturale, capace di trasformare la città in un polo di attrazione internazionale. Come ha sottolineato la Ministra Santanchè al convegno di Confindustria Nautica, questa manifestazione rappresenta un’opportunità d’oro per lo sviluppo sostenibile e il rinnovamento urbano di Napoli, portando benefici duraturi a tutta la comunità.

"L'America's Cup rappresenterà un'importante occasione di crescita e sviluppo per Napoli, portando con sé non solo benefici economici, ma anche un miglioramento della qualità della vita urbana e una valorizzazione del patrimonio culturale della città," ha dichiarato la Ministra Santanchè durante il convegno di Confindustria Nautica "Il turismo nautico come risorsa per la crescita e lo sviluppo della Nazione", tenutosi in occasione del rientro a casa dello storico veliero Amerigo Vespucci. La Ministra ha evidenziato un dato sorprendente: "ogni euro investito nella manifestazione raddoppia il suo valore sociale per stakeholder e territorio e, nel lungo periodo, lo potrebbe addirittura quadruplicare.

L’America’s Cup 2027 a Napoli: un impatto economico da un miliardo di euro - L'America's Cup 2027 approda a Napoli, segnando un traguardo storico per l'Italia. Con un impatto economico stimato in un miliardo di euro, la manifestazione non solo porterà prestigio, ma contribuirà anche al rilancio dell'area di Bagnoli, dopo anni di impegno per valorizzare questa parte della città.

