American Motor Weekend 2025 | motori musica e sapori a Vacri il 14 e 15 giugno

passione per i motori, la musica e i sapori d’oltreoceano. Due giorni di adrenalina, spettacoli e delizie gastronomiche che trasformeranno Vacri in un vero e proprio paradiso americano, offrendo un’esperienza unica a tutti gli appassionati e curiosi. Non perdere questa imperdibile occasione di vivere il cuore degli Stati Uniti in Italia!

Il rombo dei motori americani, il ritmo travolgente del rockabilly e il profumo inconfondibile dello street food made in Usa (e non solo) stanno per animare la splendida Vallata del Foro. Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, Vacri ospiterà l’American Motor Weekend, il festival che celebra la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - American Motor Weekend 2025: motori, musica e sapori a Vacri il 14 e 15 giugno

Le notizie più recenti da fonti esterne

American Motor Weekend 2025: motori, musica e sapori a Vacri il 14 e 15 giugno.

American Motor Weekend 2025: motori, musica e sapori a Vacri il 14 e 15 giugno - Il rombo dei motori americani, il ritmo travolgente del rockabilly e il profumo inconfondibile dello street food made in Usa (e non solo) stanno per animare la splendida Vallata del Foro.