America sull’orlo del burrone | tra legge marziale e democrazia sospesa

America sull’orlo del baratro: tra legge marziale e democrazia sospesa, il confine si fa sottile. Dal film del 1998 “Attacco al potere”, con Bruce Willis, che prefigurava un’America sull’orlo del collasso, agli Oscar 2024 con “Civil War”, la realtà sembra superare la finzione. È un’epoca in cui i diritti civili si scontrano con le emergenze di sicurezza, lasciandoci chiedere: fino a dove siamo pronti a spingerci?

C'è un film del 1998 che si chiama "Attacco al potere", in cui si paventa un'insurrezione fomentata dal terrorismo che coinvolge gli stranieri di origine araba presenti negli Stati Uniti, e in cui un generale vistosamente paranoico, interpretato da Bruce Willis, fa entrare, mai successo, i marines in campo con la legge marziale. Ma per andare molto ai giorni nostri agli Oscar 2024 fu presentato Civil War il film, non più distopico, in cui la guardia nazionale sfilava in assetto di guerra in alcuni stati americani considerati ribelli. Il rebus fondamentale che oggi ci arriva dalla California, che non è uno stato qualsiasi ma la culla della nuova economia mondiale, è capire chi è sotto attacco, il potere monocratico presidenziale, caratteristica degli Usa che molti governanti vorrebbero, o i diritti costituzionali americani, che sono stati il faro per le democrazie mondiali da 250 anni.