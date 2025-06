Ambulanze Cesena Siamo Noi annuncia un’interrogazione | Basta tagli nascosti nella sanità

Ambulanze Cesena siamo noi alza la voce: il timore di tagli nascosti nella sanità locale preoccupa cittadini e professionisti. Dopo le riduzioni delle automediche con medico a bordo, si rischia ora di eliminare il personale infermieristico, minando la qualità e l’efficienza del servizio di emergenza. È fondamentale un’azione immediata per garantire che la salute pubblica non venga sacrificata in nome di presunte riorganizzazioni. La sicurezza dei cittadini deve restare prioritaria.

"Negli ultimi giorni la UIL di Cesena ha lanciato un forte grido d’allarme: il rischio concreto è che, dopo aver ridotto le automediche con medico a bordo, si stia ora procedendo alla sostituzione del personale infermieristico nelle ambulanze, in nome di una presunta riorganizzazione del servizio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ambulanze, Cesena Siamo Noi annuncia un’interrogazione: "Basta tagli nascosti nella sanità”

Cosa riportano altre fonti

Ambulanze, Cesena Siamo Noi annuncia un’interrogazione: Basta tagli nascosti nella sanità”; Lo sfogo di un operatore del 118: Erba alta mezzo metro agli svincoli dell'E45, scarsa visibilità; Avis verso il nuovo consiglio direttivo: Per far donare il sangue andiamo con l'ambulanza fuori dallo stadio e nelle scuole.

Cesena: nuova mappa per le ambulanze e l'emergenza - Si tratta del mezzo numero 79 che alle 7 del mattino parte da Cesena per collocarsi come base ...