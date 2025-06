Ambulanza con un ferito a bordo si scontra con un' auto | finiscono in ospedale anche i soccorritori

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Salerno, quando un'ambulanza del 118 si è ribaltata dopo uno scontro con un'auto in via delle Calabrie. Tre persone, tra cui il paziente e i due soccorritori, sono rimaste ferite e finite in ospedale. Un episodio drammatico che sottolinea l'importanza della sicurezza sulle strade e la rapidità dei soccorsi.

