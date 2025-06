Ambiente | il Comune di Pisa a Nizza per il 25° anniversario della Carta di Pelagos

Il Comune di Pisa, rappresentato dall’assessore all’Ambiente Giulia Gambini, si è unito con entusiasmo a Nizza per celebrare i 25 anni della Carta di Pelagos. Un’occasione unica per rafforzare la cooperazione internazionale nella tutela dei mammiferi marini e promuovere un futuro sostenibile per i nostri oceani. Questa partecipazione testimonia l’impegno di Pisa nel preservare il patrimonio naturale globale e nel sensibilizzare sull’importanza della biodiversità marina.

Il Comune di Pisa, con l'assessore all'Ambiente Giulia Gambini, ha partecipato martedì 10 giugno all'evento '25 anni dall'Accordo Pelagos: rafforzare la cooperazione per la conservazione dei mammiferi marini', organizzato nell'ambito della III Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (9-13.

