Ambasciatore del Messico a Ostuni per inaugurazione masseria dedicata alla Vergine di Guadalupe

Venerdì 13 giugno alle ore 18:30, Ostuni si prepara a un evento di grande rilievo: l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, presenzierà all'inaugurazione della prima Masseria dedicata alla Vergine di Guadalupe. Un progetto che unisce le tradizioni messicane e pugliesi, celebrando il dialogo tra culture e spiritualità. Questo incontro rappresenta un ponte tra due mondi ricchi di storia, arte e fede, creando un’atmosfera di condivisione e rispetto reciproco.

OSTUNI - Venerdì 13 giugno alle ore 18:30 l'ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba arriverà a Ostuni per partecipare alla cerimonia inaugurale della nascente Masseria messicana dedicata alla Vergine di Guadalupe. Un progetto che fonde cultura messicana e pugliese esprimendone i.

