amandola e comunanza fanno squadra

Si rafforza l’ asse montano fra le Amministrazione di Amandola e Comunanza. Circa un anno fa in seguito alle elezioni i neo sindaci appena eletti, si scambiarono rispettivamente la cortesia di una visita, che fu di sprone per avviare nuove forme di collaborazione, anche per riavvicinare due comunità che per diversi anni erano state sotto il profilo politico – amministrativo molto distanti. Questo primo anno è servito per approfondire progetti al avviare iniziative che si potessero portare avanti in sintonia, tanto per fare qualche accenno la riapertura dell’ ospedale dei Sibillini, la crisi della società ‘Beko Europe’, collaborazioni sul trasporto pubblico locale, eventi culturali e di formazioni realizzati in collaborazione con la Fondazione Carisap e con la Ciip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it