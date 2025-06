Altrove | città metropolitane viaggi e altre ossessioni | il 16 giugno a Milano l’evento di Open e SiVola con due ospiti segreti

Il 16 giugno a Milano, Open e SiVola presentano Altrove: città metropolitane, viaggi e altre ossessioni, un evento che sfida le convenzioni del turismo moderno. Cosa significa realmente viaggiare nel 2025? È ancora possibile lasciarsi conquistare dall'ignoto o siamo destinati a ripetere percorsi già visti? Preparatevi a scoprire nuove prospettive e a mettere in discussione il vostro modo di esplorare il mondo. Perché, alla fine, il viaggio più sorprendente è quello che non ti aspetti.

